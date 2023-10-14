samoeglavnoe** » 14 окт 2023, 17:58

Я живу в Донецке и хочу купить себе смартфон Xiaomi, но не знаю, где лучше всего это сделать. Может кто-то поделиться опытом и посоветовать магазин или интернет-магазин, где можно купить качественный смартфон Xiaomi по приемлемой цене?