IntoSpace » 16 окт 2023, 06:48

Планограммы действительно могут значительно улучшить организацию товаров в магазинах. Одну из самых информативных статей, которую я нашел, можно найти на сайте https://www.pravda-tv.ru/2023/06/17/573 ... lanogramma они представляют подробный обзор того, что такое планограмма и как её правильно использовать для оптимизации размещения товаров.

В этой статье вы найдете советы по созданию эффективной планограммы, включая учет потребительских предпочтений и торговых стратегий. Также они предоставляют примеры успешных кейсов из реального бизнеса, что помогает лучше понять, как применять планограммы на практике.

Я сам использовал эту статью при внедрении планограмм в магазине, и она помогла увеличить продажи и улучшить общий опыт покупателей.