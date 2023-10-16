Что такое планограмма?

Ответить

Что такое планограмма?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 16 окт 2023, 06:43

Мне нужна информация о планограммах. Я слышал, что это важный инструмент для организации товаров в магазинах, но хотел бы понять подробнее, как они работают и каким образом они могут помочь в бизнесе. Может кто-то посоветовать проверенную статью или ресурс с информацией о планограммах?


samoeglavnoe**
Знаток
 
Сообщения: 233
Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
Вернуться к началу

Re: Что такое планограмма?

Новое сообщение IntoSpace » 16 окт 2023, 06:48

Планограммы действительно могут значительно улучшить организацию товаров в магазинах. Одну из самых информативных статей, которую я нашел, можно найти на сайте https://www.pravda-tv.ru/2023/06/17/573 ... lanogramma они представляют подробный обзор того, что такое планограмма и как её правильно использовать для оптимизации размещения товаров.

В этой статье вы найдете советы по созданию эффективной планограммы, включая учет потребительских предпочтений и торговых стратегий. Также они предоставляют примеры успешных кейсов из реального бизнеса, что помогает лучше понять, как применять планограммы на практике.

Я сам использовал эту статью при внедрении планограмм в магазине, и она помогла увеличить продажи и улучшить общий опыт покупателей.

IntoSpace
Знаток
 
Сообщения: 249
Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Общие темы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: IntoSpace и гости: 14

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group