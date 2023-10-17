samoeglavnoe** » 17 окт 2023, 13:25

Мне нужно найти качественный курс по сметному делу в строительстве, с применением ПК SmetaWIZARD. Я хочу углубить свои знания и навыки в этой области. Подскажите, пожалуйста, проверенную статью или ресурс, где можно найти информацию о таком курсе.