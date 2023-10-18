Где скачать CS 1.6 с скинами?
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Где скачать CS 1.6 с скинами?
Мне нужна помощь в поиске Counter-Strike 1.6 с разными скинами. Желательно, чтобы игра была на русском языке и без всяких вирусов. Поделитесь, пожалуйста, проверенными источниками для скачивания.
- samoeglavnoe**
- Знаток
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- Сообщения: 247
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Где скачать CS 1.6 с скинами?
Рекомендую обратить внимание на сайт "x-cs.net". Там можно скачать кс 1.6 со скинами. Они предлагают чистую версию игры на русском языке с обновленным конфигом и даже новыми умными ботами. Русский ник и чат в игре тоже включены. Эта версия корректно работает на всех версиях Windows и базируется на Counter-Strike 1.6 Steam. Также есть возможность установить аватарки в игре. Главное, там нет вирусов. Мне кажется, это отличный вариант для тебя!
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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