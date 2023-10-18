samoeglavnoe** » 18 окт 2023, 23:52

Мне нужна помощь в поиске Counter-Strike 1.6 с разными скинами. Желательно, чтобы игра была на русском языке и без всяких вирусов. Поделитесь, пожалуйста, проверенными источниками для скачивания.