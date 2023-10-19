Разработка технических условий

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Разработка технических условий

Новое сообщение samoeglavnoe** » 19 окт 2023, 22:49

У меня возник вопрос по разработке технических условий для моего проекта. Я хочу узнать, какие этапы этого процесса важны, и какие документы могут понадобиться. Может кто-то уже имел опыт в этой области и поделится советами?


samoeglavnoe**
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Re: Разработка технических условий

Новое сообщение IntoSpace » 19 окт 2023, 22:50

Разработка технических условий - это важный этап перед запуском любого продукта на рынок. Могу порекомендовать обратиться в "АСМ" - центр сертификации и разрешительной документации. Они имеют обширный опыт и предоставляют широкий спектр услуг по оформлению разрешительной документации, включая сертификаты соответствия и декларации.

Сотрудничество с "АСМ" позволит вам сэкономить время и усилия, получив необходимые документы для вашего бизнеса. Они также помогут разработать технические условия и другие необходимые документы. Мне известно, что они успешно сотрудничают с российскими и зарубежными клиентами уже более 20 лет и имеют впечатляющий опыт в этой области.

IntoSpace
Знаток
 
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