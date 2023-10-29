мне нужен сервис мониторинга транспорта.

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мне нужен сервис мониторинга транспорта.

Новое сообщение Osvald » 29 окт 2023, 04:35

У меня свой бизнес, и мне нужен сервис мониторинга транспорта. Хочу отслеживать, где находятся мои машины и сколько они топлива расходуют. Кто-нибудь пользуется такими сервисами?


Osvald
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