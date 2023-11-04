Планирую переезд в Москву и ищу услуги квартирных переездов
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Планирую переезд в Москву и ищу услуги квартирных переездов
Планирую переезд в Москву и ищу услуги квартирных переездов. Какие компании предоставляют надежные и профессиональные услуги по переезду квартиры в Москве?
- Карабас
- Писатель
-
- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
-
Re: Планирую переезд в Москву и ищу услуги квартирных переездов
Квартирные переезды в Москве? Да это прям как попасть в ад. Надежные и профессиональные? Таких нет, просто выбирай кого-то и готовься к кошмару.
- Kanniga
- Читатель
-
- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6