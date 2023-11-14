Склад для хранения
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Склад для хранения
Минисклад идеальное место для хранения моих вещей. Цены очень разумные, условия аренды гибкие, и персонал всегда дружелюбен и готов помочь. Я уже несколько лет пользуюсь этой услугой и не представляю свою жизнь без нее. Одним словом аренда склада для хранения - это как второй дом для моих вещей!
- alexsnowy
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 14 ноя 2023, 23:20
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