кто недавно выходил из долговой ямы через банкротство?

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кто недавно выходил из долговой ямы через банкротство?

Новое сообщение stepanben » 26 ноя 2023, 01:47

кто недавно выходил из долговой ямы через банкротство? Где вы делали это? На каких условиях? Хочу понять, как выбраться из этого без сильных потрясений.


stepanben
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