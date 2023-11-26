Гусева Вера » 26 ноя 2023, 02:09

Я купила себе новый iPhone 14 в прошлом году, и буквально неделю назад он упал с балкона и разбился. Дисплей не работает, а корпус помят. Я хотела отремонтировать его, но в сервисном центре сказали, что это будет стоить почти как новый телефон. Не хочу тратить такие деньги на старый аппарат, но и выбрасывать его жалко. Может вы знаете, можно ли где-то в Новосибирске продать сломанный телефон?