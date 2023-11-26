Можно ли где-то продать сломанный телефон?

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Можно ли где-то продать сломанный телефон?

Новое сообщение Гусева Вера » 26 ноя 2023, 02:09

Я купила себе новый iPhone 14 в прошлом году, и буквально неделю назад он упал с балкона и разбился. Дисплей не работает, а корпус помят. Я хотела отремонтировать его, но в сервисном центре сказали, что это будет стоить почти как новый телефон. Не хочу тратить такие деньги на старый аппарат, но и выбрасывать его жалко. Может вы знаете, можно ли где-то в Новосибирске продать сломанный телефон?


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Re: Можно ли где-то продать сломанный телефон?

Новое сообщение Яковлев Никита » 26 ноя 2023, 02:16

Не понимаю, при каких обстоятельствах он мог упасть с балкона? Не хотите поделиться? И вы же понимайте, что купят сломанный iPhone 14 максимум за 10 тысяч?
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Re: Можно ли где-то продать сломанный телефон?

Новое сообщение Бобров Даниил » 26 ноя 2023, 02:26

Что-то я сомневаюсь, что ремонт может стоить как новый телефон. Вам всего-то нужно заменить корпус и дисплей, это выйдет максимум в 20 тысяч. А если заказать запчасти и сделать ремонт самостоятельно, по гайдам на ютубе, то и еще дешевле.
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Re: Можно ли где-то продать сломанный телефон?

Новое сообщение Гущин Иван » 26 ноя 2023, 02:32

Даниил, я по роликам на ютубе даже аккумулятор заменить не смог, а руки у меня из правильного места растут. Просто для этого нужно иметь должный опыт. И поверьте, ремонт может стоить как новый телефон, мы же точно не знаем, какие там поломки. Если что, то вот компания в Новосибирске, которой можно продать ваш iPhone 14 http://skupka.vr54.ru/.
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