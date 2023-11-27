Який джин краще купити?
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Який джин краще купити?
Всім привіт! Недавно я дуже зацікавився таким алкогольним напоєм як джин, хочу його спробувати, але не знаю який обрати. Порадьте мені смачний джин, та інтернет-магазин, в якому його можна придбати.
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Dennis
- Читатель
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- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 19:31
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Re: Який джин краще купити?
Я з нещодавніх пір я дуже захопилась приготуванням коктейлів, і частенько купую джин, оскільки він входить в їх склад. Можу порадити хороший онлайн магазин, в якому замовляю даний напій.
- lydmula888
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 23 сен 2023, 02:14
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Re: Який джин краще купити?
Я хочу джин саме в чистому вигляді вживати. Дуже цікаво дізнатися, який саме джин подобається тобі? Буду дуже вдячний, якщо залишиш посилання на магазин, де його купуєш. Можливо і мені такий сподобається.
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Dennis
- Читатель
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- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 19:31
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Re: Який джин краще купити?
Частіше всього я купую джин Finsbury Platinum London Dry Gin, 47%, 0,7 л https://maudau.com.ua/category/dzhyn та купую я його в інтернет-магазині Maudau. Смак Finsbury Platinum сухий та чистий, має баланс між відтінками прянощів та трав, доповнюючи їх легкими нотками ялівцю.
Якщо ти хочеш вживати його в чистому вигляді, раджу додати в нього трохи льоду, та можна додати лайм чи лимон. На даний джин зараз діє дуже крута знижка, тому встигни придбати його вигідно.
- lydmula888
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 23 сен 2023, 02:14
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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