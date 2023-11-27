Dennis » 27 ноя 2023, 13:07

Я хочу джин саме в чистому вигляді вживати. Дуже цікаво дізнатися, який саме джин подобається тобі? Буду дуже вдячний, якщо залишиш посилання на магазин, де його купуєш. Можливо і мені такий сподобається.