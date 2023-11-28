Кто-то готовился к ЕГЭ по математике?

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Кто-то готовился к ЕГЭ по математике?

Новое сообщение Карабас » 28 ноя 2023, 15:14

Кто-то готовился к ЕГЭ по математике? У меня с этим предметом не ладится, и нужно как-то подтянуть знания. Где можно найти качественные материалы для подготовки и, возможно, даже интересные методики?


Карабас
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Re: Кто-то готовился к ЕГЭ по математике?

Новое сообщение Paris » 28 ноя 2023, 17:35

Для подготовки к ЕГЭ по математике я использовал онлайн-платформы с видеоуроками и интерактивными заданиями. Много ресурсов бесплатных, так что можно выбрать подходящий для себя
Paris
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