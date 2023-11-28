Где лучше купить качественный офтальмоскоп

Ответить

Где лучше купить качественный офтальмоскоп

Новое сообщение Карабас » 28 ноя 2023, 15:17

у меня появились проблемы с глазами, и хочу немного разобраться в ситуации самостоятельно. Где лучше купить качественный офтальмоскоп для домашнего использования?


Карабас
Писатель
 
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
Вернуться к началу

Re: Где лучше купить качественный офтальмоскоп

Новое сообщение Paris » 28 ноя 2023, 17:38

C офтальмоскопом сталкивался, бери на известных сайтах, там выбор есть. Заботься о глазах — это круто!
Paris
Читатель
 
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Общие темы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Paris и гости: 11

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group