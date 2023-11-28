Где лучше купить качественный офтальмоскоп
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Где лучше купить качественный офтальмоскоп
у меня появились проблемы с глазами, и хочу немного разобраться в ситуации самостоятельно. Где лучше купить качественный офтальмоскоп для домашнего использования?
- Карабас
- Писатель
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- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: Где лучше купить качественный офтальмоскоп
C офтальмоскопом сталкивался, бери на известных сайтах, там выбор есть. Заботься о глазах — это круто!
- Paris
- Читатель
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- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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