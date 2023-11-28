где можно купить женское платье из шёлка

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где можно купить женское платье из шёлка

Новое сообщение bodrovgerman » 28 ноя 2023, 16:50

Ищу место, где можно купить женское платье из шёлка. Завтра вечером важное мероприятие, а я еще ничего подходящего не нашла. Какие у вас любимые магазины?


bodrovgerman
 
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Зарегистрирован: 28 ноя 2023, 16:49
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Re: где можно купить женское платье из шёлка

Новое сообщение Paris » 28 ноя 2023, 18:54

Шёлковые платья — это визитная карточка женственности. Поищи их там, где "цены не кусаются", а ассортимент радует глаз. Пусть на вечеринке ты будешь звездой!
Paris
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