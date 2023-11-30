где в Москве можно купить зимнюю спецодежду

Ответить

где в Москве можно купить зимнюю спецодежду

Новое сообщение looksj » 30 ноя 2023, 15:09

Я работаю строителем и мне нужна зимняя спецодежда. В прошлом году купил костюм в магазине, но он оказался очень некачественным. Подскажите, где в Москве можно купить зимнюю спецодежду, которая будет действительно теплой и не промокнет?


looksj
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 сен 2021, 22:47
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Общие темы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], JamesReus, looksj, Yandex [Bot] и гости: 25

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group