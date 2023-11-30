looksj » 30 ноя 2023, 15:09

Я работаю строителем и мне нужна зимняя спецодежда. В прошлом году купил костюм в магазине, но он оказался очень некачественным. Подскажите, где в Москве можно купить зимнюю спецодежду, которая будет действительно теплой и не промокнет?