где в Москве можно купить зимнюю спецодежду
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
где в Москве можно купить зимнюю спецодежду
Я работаю строителем и мне нужна зимняя спецодежда. В прошлом году купил костюм в магазине, но он оказался очень некачественным. Подскажите, где в Москве можно купить зимнюю спецодежду, которая будет действительно теплой и не промокнет?
- looksj
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 22:47
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], JamesReus, looksj, Yandex [Bot] и гости: 25