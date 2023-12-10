Как организовать учет кадров?
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Как организовать учет кадров?
Привет всем! Скажите, коллеги, как в небольшой компании организовать кадровый учет? Кто из Санки-Петербурга, что посоветуете?
- Kirra
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 09 дек 2023, 17:25
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Re: Как организовать учет кадров?
Привет! А кто раньше занимался этим вопросом в Вашей компании? Или вы впервые озадачены этим вопросом?
- Pavel Dev
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 10 дек 2023, 09:21
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Re: Как организовать учет кадров?
Раньше для этого не было необходимости. Нужно же документооборот знать, чтобы верно заниматься кадрами.
- Kirra
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 09 дек 2023, 17:25
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Re: Как организовать учет кадров?
В таком случае, можно либо нанять человека, который будет сам заниматься этими вопросами для Вашей организации, либо изучить всю необходимую информацию и заниматься самостоятельно учетом. Кстати, посмотрите, вот тут есть статья по поводу всех вопросах кадрового учета https://megaconsult.ru/blog/kadrovoe-deloproizvodstvo-s-nulya-poshagovye-instruktsii
- Pavel Dev
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 10 дек 2023, 09:21
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Re: Как организовать учет кадров?
Спасибо, изучу информация. А У вас в компании кто занимается вопросами учета? Вы аутсорсингом пользуетесь или сами?
- Kirra
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 09 дек 2023, 17:25
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Re: Как организовать учет кадров?
У нас компания не маленькая и конечно же есть свой человек, но начинали мы с очень маленькой фирмы, и занимались всем сами.
- Pavel Dev
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 10 дек 2023, 09:21
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Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
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