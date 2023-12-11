Подавать ли на алименты?
Подавать ли на алименты?
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Schmille
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 19 май 2023, 16:58
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Re: Подавать ли на алименты?
Schmille писал(а):Привет! Уважаемые форумчане, дайте совет, стоит ли в нынешней ситуации военного положения подавать на алименты? Какие могут быть нюансы? И будут ли вообще выплачивать?
Если вы задумываетесь об этом, важно учитывать некоторые нюансы. Я бы посоветовал обратить внимание на статью https://romanivanov.lawyer/publications/alimenty-vo-vremya-voennogo-polozheniya которая рассматривает именно этот вопрос.
Она включает в себя полезные аспекты, связанные с подачей на алименты в условиях военного положения, возможные сложности и советы по действиям. Например, важно учитывать финансовую стабильность в такие периоды, а также возможные ограничения и нюансы, связанные с выплатами.
Помните, что каждая ситуация уникальна, и важно получить консультацию у профессионалов, специализирующихся в данной области права. Они смогут рассмотреть вашу конкретную ситуацию и предоставить наиболее точные и полезные советы относительно подачи на алименты в период военного положения.
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CadBane
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 19 май 2023, 17:13
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