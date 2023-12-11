CadBane » 11 дек 2023, 13:48

Schmille писал(а): Привет! Уважаемые форумчане, дайте совет, стоит ли в нынешней ситуации военного положения подавать на алименты? Какие могут быть нюансы? И будут ли вообще выплачивать?

Если вы задумываетесь об этом, важно учитывать некоторые нюансы. Я бы посоветовал обратить внимание на статью https://romanivanov.lawyer/publications/alimenty-vo-vremya-voennogo-polozheniya которая рассматривает именно этот вопрос.

Она включает в себя полезные аспекты, связанные с подачей на алименты в условиях военного положения, возможные сложности и советы по действиям. Например, важно учитывать финансовую стабильность в такие периоды, а также возможные ограничения и нюансы, связанные с выплатами.

Помните, что каждая ситуация уникальна, и важно получить консультацию у профессионалов, специализирующихся в данной области права. Они смогут рассмотреть вашу конкретную ситуацию и предоставить наиболее точные и полезные советы относительно подачи на алименты в период военного положения.