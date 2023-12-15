Заметил странные проблемы с здоровьем , появились анальные бахромки

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Заметил странные проблемы с здоровьем , появились анальные бахромки

Новое сообщение Kanniga » 15 дек 2023, 13:53

Заметил странные проблемы с здоровьем и думаю об удалении анальных бахромок. Где можно получить качественную медицинскую помощь и удалить их под ключ? Подскажите хорошие клиники.


Kanniga
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