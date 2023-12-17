Люблю военную тематику и ищу копию пулемета мг-34
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Люблю военную тематику и ищу копию пулемета мг-34
Люблю военную тематику и ищу копию пулемета мг-34. Где можно купить качественный репликатор без риска попасть на мошенников?
- Osvald
- Писатель
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- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Re: Люблю военную тематику и ищу копию пулемета мг-34
Пулемет МГ-34? Это что, новый хобби? Не думал, что военная тематика до такого докатилась. Кстати, надеюсь, не для подпольной операции? Поищи в интернете, может, кто-то реплики продаёт. Надеюсь, не для чего-то нелегального.
- Kaslan
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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