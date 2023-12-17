Kaslan » 17 дек 2023, 18:10

Пулемет МГ-34? Это что, новый хобби? Не думал, что военная тематика до такого докатилась. Кстати, надеюсь, не для подпольной операции? Поищи в интернете, может, кто-то реплики продаёт. Надеюсь, не для чего-то нелегального.