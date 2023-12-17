Люблю военную тематику и ищу копию пулемета мг-34

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Люблю военную тематику и ищу копию пулемета мг-34

Новое сообщение Osvald » 17 дек 2023, 12:08

Люблю военную тематику и ищу копию пулемета мг-34. Где можно купить качественный репликатор без риска попасть на мошенников?


Osvald
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Re: Люблю военную тематику и ищу копию пулемета мг-34

Новое сообщение Kaslan » 17 дек 2023, 18:10

Пулемет МГ-34? Это что, новый хобби? Не думал, что военная тематика до такого докатилась. Кстати, надеюсь, не для подпольной операции? Поищи в интернете, может, кто-то реплики продаёт. Надеюсь, не для чего-то нелегального.
Kaslan
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