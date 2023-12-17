Где лучше всего заказывать запчасти на трактор B10?

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Где лучше всего заказывать запчасти на трактор B10?

Новое сообщение Darinna » 17 дек 2023, 21:30

Дачный сезон на подходе, а у трактора B10 какие-то проблемы. Где лучше всего заказывать запчасти? Какой магазин предпочтительнее?


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Re: Где лучше всего заказывать запчасти на трактор B10?

Новое сообщение Harlitood » 18 дек 2023, 01:20

Трактор B10, да? Запчасти в сети ищи, но не заказывай слишком дешевые – не хочешь, чтобы твой трактор превратился в металлолом?
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