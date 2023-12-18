После бесконечных рабочих дней хочу сделать себе подарок и отправиться в отпуск

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После бесконечных рабочих дней хочу сделать себе подарок и отправиться в отпуск

Новое сообщение Naidjel » 18 дек 2023, 14:56

После бесконечных рабочих дней хочу сделать себе подарок и отправиться в отпуск. Где в интернете можно легко и удобно приобрести тур в Египет?


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Re: После бесконечных рабочих дней хочу сделать себе подарок и отправиться в отпуск

Новое сообщение Карабас » 18 дек 2023, 21:49

Находи туроператоров в сети, выбирай по отзывам. Но помни, даже в Египте бывают несказанные приключения – береги себя.
Карабас
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