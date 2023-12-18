Карабас » 18 дек 2023, 21:53

Я тоже переосмысливаю свою ванную. По поводу фурнитуры для стеклянной душевой, рекомендую заглянуть на форум специалистов в области ремонта и дизайна. Там часто обсуждают лучшие места для заказа таких вещей. Удачи в обновлении ванны!