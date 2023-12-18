ищу качественную фурнитуру для стеклянной душевой
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ищу качественную фурнитуру для стеклянной душевой
Обновляю ванную комнату в стиле минимализма и ищу качественную фурнитуру для стеклянной душевой. Где на форумах специалисты советуют заказать подобные аксессуары?
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Naidjel
- Читатель
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- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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Re: ищу качественную фурнитуру для стеклянной душевой
Я тоже переосмысливаю свою ванную. По поводу фурнитуры для стеклянной душевой, рекомендую заглянуть на форум специалистов в области ремонта и дизайна. Там часто обсуждают лучшие места для заказа таких вещей. Удачи в обновлении ванны!
- Карабас
- Фанат
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- Сообщения: 100
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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