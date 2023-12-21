Где взять консультацию и купить надежное освещение для парковой зоны?

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Где взять консультацию и купить надежное освещение для парковой зоны?

Новое сообщение Harlitood » 21 дек 2023, 21:06

Для улучшения освещения в парке рассматриваем покупку светодиодных светильников. Где взять консультацию и купить надежное освещение для парковой зоны?


Harlitood
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Re: Где взять консультацию и купить надежное освещение для парковой зоны?

Новое сообщение Карабас » 21 дек 2023, 23:49

Светодиоды для парка? А кто вас просил светиться как новогодняя елка? Лучше в темноте все будет виднее.
Карабас
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