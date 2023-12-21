где лучше всего купить судовой кабель?

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где лучше всего купить судовой кабель?

Новое сообщение Harlitood » 21 дек 2023, 21:25

У меня есть небольшая судовая компания. Нужно приобрести судовой кабель. Кто может посоветовать, где лучше всего купить судовой кабель?


Harlitood
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Re: где лучше всего купить судовой кабель?

Новое сообщение Карабас » 21 дек 2023, 23:51

Это что, чтобы судно в тот свет ушло с электрическим шиком? Наверное, он под водой особо хорошо работает.
Карабас
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