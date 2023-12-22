Я страдаю от зубной боли и хочу обратиться к стоматологу
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Я страдаю от зубной боли и хочу обратиться к стоматологу
Я страдаю от зубной боли и хочу обратиться к стоматологу. Но я боюсь, что лечение будет больно, дорого и неэффективно. В какую стоматологию обращаться?
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Darinna
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 15 дек 2023, 19:50
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