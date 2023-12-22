хочу сделать подъездную дорогу из качественных материалов

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хочу сделать подъездную дорогу из качественных материалов

Новое сообщение bodrovgerman » 22 дек 2023, 20:53

Я занимаюсь строительством дома и хочу сделать подъездную дорогу из качественных материалов. Я слышал, что дорожные плиты - это хороший вариант, но не знаю, где их можно приобрести по разумной цене.


bodrovgerman
 
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Зарегистрирован: 28 ноя 2023, 16:49
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