мне нужно оформить таможенную декларацию.

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мне нужно оформить таможенную декларацию.

Новое сообщение bodrovgerman » 22 дек 2023, 22:17

Заказываю товары из Китая, и мне нужно оформить таможенную декларацию. Подскажите, куда можно обратиться за помощью?


bodrovgerman
 
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Re: мне нужно оформить таможенную декларацию.

Новое сообщение Axilless » 23 дек 2023, 01:01

Таможенная декларация, ах, сколько было потрачено нервов. Вот такое дело - лучше всего обратиться к таможенным брокерам, они, знаете ли, занимаются этим профессионально.
Axilless
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