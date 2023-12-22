мне нужно оформить таможенную декларацию.
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мне нужно оформить таможенную декларацию.
Заказываю товары из Китая, и мне нужно оформить таможенную декларацию. Подскажите, куда можно обратиться за помощью?
- bodrovgerman
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 28 ноя 2023, 16:49
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Re: мне нужно оформить таможенную декларацию.
Таможенная декларация, ах, сколько было потрачено нервов. Вот такое дело - лучше всего обратиться к таможенным брокерам, они, знаете ли, занимаются этим профессионально.
- Axilless
- Читатель
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- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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