Я беременна, и мне нужно пройти осмотр у врача-гинеколога.
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Я беременна, и мне нужно пройти осмотр у врача-гинеколога.
Я беременна, и мне нужно пройти осмотр у врача-гинеколога. Я хочу найти хорошего специалиста, который будет внимательно относиться к моему состоянию и давать полезные советы. Как я могу записаться на прием к врачу-гинекологу?
- Карабас
- Фанат
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- Сообщения: 103
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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