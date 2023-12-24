Карабас » 24 дек 2023, 01:47

Я беременна, и мне нужно пройти осмотр у врача-гинеколога. Я хочу найти хорошего специалиста, который будет внимательно относиться к моему состоянию и давать полезные советы. Как я могу записаться на прием к врачу-гинекологу?