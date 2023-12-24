как найти хорошую службу по замене личинки двери дома?
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как найти хорошую службу по замене личинки двери дома?
Я сделал ремонт в своей квартире в Туле, но мне не понравилась личинка замка на двери. Я хочу заменить ее на более удобную и надежную. Но я не знаю, какую личинку выбрать и как ее установить. Кто-нибудь может посоветовать, как найти хорошую службу по замене личинки двери дома?
- Kanniga
- Писатель
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- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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