как найти хорошую службу по замене личинки двери дома?

Ответить

как найти хорошую службу по замене личинки двери дома?

Новое сообщение Kanniga » 24 дек 2023, 06:39

Я сделал ремонт в своей квартире в Туле, но мне не понравилась личинка замка на двери. Я хочу заменить ее на более удобную и надежную. Но я не знаю, какую личинку выбрать и как ее установить. Кто-нибудь может посоветовать, как найти хорошую службу по замене личинки двери дома?


Kanniga
Писатель
 
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Общие темы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group