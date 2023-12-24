где можно купить капсулы Nespresso

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где можно купить капсулы Nespresso

Новое сообщение Kanniga » 24 дек 2023, 06:42

Я купил себе новую кофемашину, которая работает с капсулами Nespresso. Я очень люблю кофе и хочу попробовать разные сорта и ароматы. Но я не знаю, где можно купить капсулы Nespresso по хорошей цене и с доставкой.


Kanniga
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