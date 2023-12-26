Я хочу усовершенствовать свои навыки и знания по охране труда

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Я хочу усовершенствовать свои навыки и знания по охране труда

Новое сообщение ВиллиВОнка » 26 дек 2023, 05:50

Я работаю в опасных условиях, где мне приходится иметь дело с химикатами, электричеством и механизмами. Я хочу усовершенствовать свои навыки и знания по охране труда, чтобы работать безопасно и избегать несчастных случаев. Я хочу пройти курс повышения квалификации по охране труда, но не знаю, где его найти.


ВиллиВОнка
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Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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