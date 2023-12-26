Я хочу заказать декинг из ДПК
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Я хочу заказать декинг из ДПК
Я проектирую и создаю открытые пространства для своих клиентов. Я использую различные материалы, такие как дерево, камень и трава. Я хочу заказать декинг из ДПК, который представляет собой композитный материал из дерева и пластика. Я думаю, что это хороший выбор, потому что он долговечен, экологичен и прост в установке.
- ВиллиВОнка
- Писатель
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- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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