Какую компанию по аренде кофейного оборудования выбрать в Санкт-Петербурге?
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Какую компанию по аренде кофейного оборудования выбрать в Санкт-Петербурге?
Хочу организовать вечеринку для друзей и хочу арендовать кофемашину. Не знаю, какую компанию выбрать, чтобы получить хорошее оборудование по доступной цене. Какую компанию по аренде кофейного оборудования выбрать в Санкт-Петербурге?
- Dima
- Писатель
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- Сообщения: 65
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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