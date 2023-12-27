Dima » 27 дек 2023, 06:06

Хочу организовать вечеринку для друзей и хочу арендовать кофемашину. Не знаю, какую компанию выбрать, чтобы получить хорошее оборудование по доступной цене. Какую компанию по аренде кофейного оборудования выбрать в Санкт-Петербурге?