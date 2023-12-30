Я хочу переехать в Италию и развивать свой бизнес

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Я хочу переехать в Италию и развивать свой бизнес

Новое сообщение ВиллиВОнка » 30 дек 2023, 04:16

Я владелец небольшого бизнеса в России. Я хочу переехать в Италию и развивать свой бизнес там. Я хочу, чтобы иммиграция была легальной, безопасной и выгодной.


ВиллиВОнка
Писатель
 
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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