Свадебные торты на заказ: ищу идеи и рекомендации

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Свадебные торты на заказ: ищу идеи и рекомендации

Новое сообщение samoeglavnoe** » 31 дек 2023, 14:02

Привет, дорогие форумчане! Скоро свадьба, и я задумалась о том, какой выбрать свадебный торт. Хочется чего-то необычного и вкусного. Может быть, у кого-то уже был опыт заказа свадебного торта? Поделитесь своим опытом и порекомендуйте что-то интересное! Какие тенденции сейчас в этой области?


samoeglavnoe**
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Re: Свадебные торты на заказ: ищу идеи и рекомендации

Новое сообщение IntoSpace » 31 дек 2023, 14:03

Я на днях заказывала торт в кондитерской "Chocoloves" свадебный торт на заказ тут. Свадебный торт, который они мне сделали, был не только потрясающе вкусным, но и выглядел удивительно. Их ассортимент широкий, и они точно смогут воплотить в жизнь любые твои идеи.

Особенно порадовал индивидуальный подход. Мы обсудили все детали, выбрали дизайн и вкус, и результат превзошел все ожидания. Кстати, у них есть не только свадебные торты, но и другие варианты для разных праздников. Мне кажется, это отличный выбор для создания неповторимой атмосферы на свадьбе.

IntoSpace
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