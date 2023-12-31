Свадебные торты на заказ: ищу идеи и рекомендации
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Свадебные торты на заказ: ищу идеи и рекомендации
Привет, дорогие форумчане! Скоро свадьба, и я задумалась о том, какой выбрать свадебный торт. Хочется чего-то необычного и вкусного. Может быть, у кого-то уже был опыт заказа свадебного торта? Поделитесь своим опытом и порекомендуйте что-то интересное! Какие тенденции сейчас в этой области?
- samoeglavnoe**
- Знаток
-
- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
-
Re: Свадебные торты на заказ: ищу идеи и рекомендации
Я на днях заказывала торт в кондитерской "Chocoloves" свадебный торт на заказ тут. Свадебный торт, который они мне сделали, был не только потрясающе вкусным, но и выглядел удивительно. Их ассортимент широкий, и они точно смогут воплотить в жизнь любые твои идеи.
Особенно порадовал индивидуальный подход. Мы обсудили все детали, выбрали дизайн и вкус, и результат превзошел все ожидания. Кстати, у них есть не только свадебные торты, но и другие варианты для разных праздников. Мне кажется, это отличный выбор для создания неповторимой атмосферы на свадьбе.
- IntoSpace
- Знаток
-
- Сообщения: 274
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12