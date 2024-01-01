Мечтаю о лодочных турах по Венеции

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Мечтаю о лодочных турах по Венеции

Новое сообщение Kaslan » 01 янв 2024, 11:09

Мечтаю о лодочных турах по Венеции, но не уверен, какой выбрать. Может, у кого-то есть опыт индивидуальных лодочных туров? Какие компании предоставляют такие услуги в Венеции?


Kaslan
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