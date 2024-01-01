Где лучше получить разрешительную документацию?
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Где лучше получить разрешительную документацию?
Ищу надежное место для сертификации продукции. На глаза попалась компания "ПромМаш Тест". Кто-то уже имел опыт сотрудничества с ними? Что можете сказать о качестве услуг и скорости получения документов? Интересуюсь именно опытом пользователей.
- samoeglavnoe**
- Знаток
-
- Сообщения: 263
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
-
Re: Где лучше получить разрешительную документацию?
Я недавно проходил сертификацию продукции и обращался в https://prommash-test.ru/uslugi/reglame ... lnuyu-vodu . Рекомендую обратить внимание на "ПромМаш Тест". Сотрудничал с ними пару месяцев назад, и все прошло гладко.
Лаборатории оборудованы по последнему слову техники, что повлияло на скорость процесса. Специалисты компетентны и готовы дать исчерпывающие ответы на все вопросы. Что касается сроков, то уложились даже раньше запланированного.
Документацию предоставили в полном соответствии со стандартами. Рад был сотрудничеству. Кстати, цены тоже приемлемые.
- IntoSpace
- Знаток
-
- Сообщения: 275
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8