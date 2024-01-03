samoeglavnoe** » 03 янв 2024, 16:02

Привет, форумчане! У кого-то из вас есть опыт получения пропуска на МКАД для белорусских авто? Какие нюансы стоит учесть, и насколько это процесс сложен? Может быть, есть альтернативные варианты? Жду ваших советов и рекомендаций!