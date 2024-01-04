Хочу переучиться на автомеханика
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Хочу переучиться на автомеханика
Хочу переучиться на автомеханика. Где в Москве можно пройти курсы?
- Paris
- Писатель
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- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Re: Хочу переучиться на автомеханика
Могу порекомендовать пару мест, но лучше спросить у знакомых, может, кто-то уже учился и сможет посоветовать что-то более точное.
- Osvald
- Писатель
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- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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