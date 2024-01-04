Хочу переучиться на автомеханика

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Хочу переучиться на автомеханика

Новое сообщение Paris » 04 янв 2024, 02:32

Хочу переучиться на автомеханика. Где в Москве можно пройти курсы?


Paris
Писатель
 
Сообщения: 52
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Re: Хочу переучиться на автомеханика

Новое сообщение Osvald » 04 янв 2024, 07:40

Могу порекомендовать пару мест, но лучше спросить у знакомых, может, кто-то уже учился и сможет посоветовать что-то более точное.
Osvald
Писатель
 
Сообщения: 60
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