Лучшие онлайн-курсы для женщин: поделитесь опытом?

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Лучшие онлайн-курсы для женщин: поделитесь опытом?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 04 янв 2024, 23:24

Интересно узнать, кто какие онлайн-курсы для женщин может посоветовать? Хочу разнообразить свой опыт обучения и выбрать что-то действительно интересное и полезное. Может быть, есть какие-то нестандартные направления или отличные платформы?


samoeglavnoe**
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Re: Лучшие онлайн-курсы для женщин: поделитесь опытом?

Новое сообщение IntoSpace » 04 янв 2024, 23:27

Хочу порекомендовать WEDUM бесплатные женские курсы онлайн - первый в России маркетплейс с женскими онлайн-курсами. Там есть огромный выбор направлений от ведущих экспертов. Меня особенно поразила легкость выбора подходящего курса. Квизы помогли мне точно определиться, а отзывы других учащихся добавили уверенности. Рейтинги школ и экспертов тоже очень помогли при выборе. Удобно, когда все на одной площадке, и выбор становится простым и приятным процессом.
IntoSpace
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