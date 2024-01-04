samoeglavnoe** » 04 янв 2024, 23:37

Интересует меня вопрос о таинственном автоклавном газобетоне. Что это такое и какие особенности у этого стройматериала? Может, кто-то уже строил с его использованием? Где можно найти подробную и достоверную информацию по этой теме?