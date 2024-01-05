Я хочу купить стеклотекстолит для изготовления радиодеталей.
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Я хочу купить стеклотекстолит для изготовления радиодеталей.
Я хочу купить стеклотекстолит для изготовления радиодеталей. Знаешь, может, есть где-нибудь в интернете магазин, где можно купить стеклотекстолит по хорошей цене? Я хочу, чтобы он был качественный и недорогой.
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Darinna
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 15 дек 2023, 19:50
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