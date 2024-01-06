samoeglavnoe** » 06 янв 2024, 00:27

Интересует вопрос кремации людей. Кто-то может посоветовать, где можно найти надежную информацию по этой теме? Хочу разобраться в основных аспектах и преимуществах процедуры. Может быть, у кого-то есть личный опыт или знаете проверенные источники?