Советы по размещению объявлений онлайн: ищу рекомендации!

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Советы по размещению объявлений онлайн: ищу рекомендации!

Новое сообщение samoeglavnoe** » 09 янв 2024, 21:23

Я только начинающий пользователь в онлайн-продажах и столкнулся с проблемой размещения объявлений на доске объявлений. Может кто-то подскажет, где можно найти полезную информацию о том, как это делается правильно? Интересуют советы, рекомендации, возможно, даже шпаргалки. Заранее спасибо!


samoeglavnoe**
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Re: Советы по размещению объявлений онлайн: ищу рекомендации!

Новое сообщение IntoSpace » 09 янв 2024, 21:23

Очень хороший вопрос, особенно для тех, кто только начинает свой путь в продажах. Я недавно тоже искал подобную информацию и нашел отличную статью на сайте https://tj-service.ru/novosti/kak-razme ... omendatsii они подробно рассказывают о том, как размещать объявления, чтобы привлекать внимание. В статье есть советы по подготовке текста, выбору категории, и даже о том, как использовать ключевые слова для повышения эффективности. Я считаю, что эти рекомендации действительно помогли мне улучшить свои объявления и получить больше откликов.
IntoSpace
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