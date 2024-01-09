Советы по размещению объявлений онлайн: ищу рекомендации!
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Советы по размещению объявлений онлайн: ищу рекомендации!
Я только начинающий пользователь в онлайн-продажах и столкнулся с проблемой размещения объявлений на доске объявлений. Может кто-то подскажет, где можно найти полезную информацию о том, как это делается правильно? Интересуют советы, рекомендации, возможно, даже шпаргалки. Заранее спасибо!
- samoeglavnoe**
- Знаток
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- Сообщения: 273
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Советы по размещению объявлений онлайн: ищу рекомендации!
Очень хороший вопрос, особенно для тех, кто только начинает свой путь в продажах. Я недавно тоже искал подобную информацию и нашел отличную статью на сайте https://tj-service.ru/novosti/kak-razme ... omendatsii они подробно рассказывают о том, как размещать объявления, чтобы привлекать внимание. В статье есть советы по подготовке текста, выбору категории, и даже о том, как использовать ключевые слова для повышения эффективности. Я считаю, что эти рекомендации действительно помогли мне улучшить свои объявления и получить больше откликов.
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 285
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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