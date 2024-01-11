samoeglavnoe** » 11 янв 2024, 02:40

У кого-то были проблемы с МФУ Canon? Недавно у меня начались технические неполадки, и я решил обратиться за помощью. Не хочу тратить время на самостоятельный ремонт. Есть ли здесь те, кто обращался в ремонтные сервисы в Москве с выездом? Каков ваш опыт? Как выбрать надежное место и не переплатить?