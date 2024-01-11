Проблемы с МФУ Canon – нужен совет!
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Проблемы с МФУ Canon – нужен совет!
У кого-то были проблемы с МФУ Canon? Недавно у меня начались технические неполадки, и я решил обратиться за помощью. Не хочу тратить время на самостоятельный ремонт. Есть ли здесь те, кто обращался в ремонтные сервисы в Москве с выездом? Каков ваш опыт? Как выбрать надежное место и не переплатить?
- samoeglavnoe**
- Знаток
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- Сообщения: 276
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Проблемы с МФУ Canon – нужен совет!
Привет! У меня были похожие проблемы с МФУ Canon, и я нашел отличное решение. Обращался в https://arngroup.ru/remont-mfu/canon/ – сервисный центр по ремонту офисной техники в Москве. У них отличные специалисты, которые быстро и качественно решают любые проблемы с принтерами. Мне не пришлось долго ждать, они оперативно приехали на выезд, диагностировали МФУ и провели ремонт на месте. В итоге, все за разумные деньги. Рекомендую обратить внимание на "АРН ГРУПП", если ты ищешь профессионалов с опытом в ремонте офисной техники в Москве.
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 288
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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