Где купить красивые букеты с гортензиями в Екатеринбурге?
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Где купить красивые букеты с гортензиями в Екатеринбурге?
Привет, форумчане! Ищу место в Екатеринбурге, где можно купить красивые букеты с гортензиями. Кто-то подскажет хороший цветочный магазин или сервис доставки? Интересует сочетание качества и приемлемой цены. Буду благодарен за советы!
- samoeglavnoe**
- Знаток
-
- Сообщения: 279
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
-
Re: Где купить красивые букеты с гортензиями в Екатеринбурге?
Привет, CvetkovVille купить букет гортензий можешь тут! Заказывал у них букет с гортензиями несколько дней назад, и впечатления только положительные. Цветы свежие, аранжировка оригинальная, и доставили вовремя. Очень удобно выбирать и заказывать на их сайте. Цены тоже приятно удивили - не дорого, а качество на высоте. Могу порекомендовать!
- IntoSpace
- Знаток
-
- Сообщения: 291
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21