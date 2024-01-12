samoeglavnoe** » 12 янв 2024, 23:21

Привет, форумчане! Ищу место в Екатеринбурге, где можно купить красивые букеты с гортензиями. Кто-то подскажет хороший цветочный магазин или сервис доставки? Интересует сочетание качества и приемлемой цены. Буду благодарен за советы!