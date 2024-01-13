Мне нужно обновить IT-инфраструктуру
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Мне нужно обновить IT-инфраструктуру
Мне нужно обновить IT-инфраструктуру моей компании и я рассматриваю вариант с покупкой БУ сервера. Знаете ли вы, где можно найти недорогой БУ сервер?
- XadiTaktash
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 05 янв 2024, 09:38
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Re: Мне нужно обновить IT-инфраструктуру
Иди на барахолку серверов, может, там что найдешь. Не жди, что тебе кто-то скидку на сердечное желание продаст.
- ВиллиВОнка
- Писатель
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- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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