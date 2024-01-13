Как найти студию, предлагающую услуги аудио продакшена?
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Как найти студию, предлагающую услуги аудио продакшена?
Я работаю над созданием музыкального трека и ищу профессионалов, которые могут помочь мне улучшить звучание. Как найти студию, предлагающую услуги аудио продакшена?
- sarman
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 13 янв 2024, 16:03
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1 сообщение • Страница 1 из 1
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