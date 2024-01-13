Как найти студию, предлагающую услуги аудио продакшена?

Ответить

Как найти студию, предлагающую услуги аудио продакшена?

Новое сообщение sarman » 13 янв 2024, 16:25

Я работаю над созданием музыкального трека и ищу профессионалов, которые могут помочь мне улучшить звучание. Как найти студию, предлагающую услуги аудио продакшена?


sarman
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13 янв 2024, 16:03
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Общие темы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group