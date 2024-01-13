Лучшие способы сэкономить время в повседневной жизни?

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Лучшие способы сэкономить время в повседневной жизни?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 13 янв 2024, 20:43

Привет, друзья форума! Столкнулся с проблемой эффективного управления временем. Какие методы вы используете для экономии времени в повседневной жизни? Может быть, есть какие-то неочевидные хитрости или приложения, которые помогают с этим? Делитесь опытом, буду благодарен!


samoeglavnoe**
Знаток
 
Сообщения: 282
Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Лучшие способы сэкономить время в повседневной жизни?

Новое сообщение IntoSpace » 13 янв 2024, 20:57

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IntoSpace
Знаток
 
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