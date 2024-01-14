Где можно приобрести табак для сигарет на развес?

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Где можно приобрести табак для сигарет на развес?

Новое сообщение Kanniga » 14 янв 2024, 19:59

Где можно приобрести табак для сигарет на развес? Может, есть место с хорошим выбором?


Kanniga
Писатель
 
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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Re: Где можно приобрести табак для сигарет на развес?

Новое сообщение ВиллиВОнка » 14 янв 2024, 23:03

Табак на развес лови в темных переулках или мелких ларьках. Но лучше подумай о здоровье и брось это дерьмо. На всякий случай.
ВиллиВОнка
Писатель
 
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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